Помогите пожалуйста заранее спасибо буду очень благодарна))))
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Помогите пожалуйста заранее спасибо буду очень благодарна))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Плащ-палатка, барышня-крестьянка, изба-читальня 2) Стенгазета, комбат, медсестра, зарплата 3) пылесос, мясорубка, водопровод 4)ООН, МинФин, ТЮЗ
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