По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна Сколько для этого потребуется ва??онов вмещающих каждый по 60 тонн скольких вагонов вмещающих по 40 тонн можно перевезти это же зерно
Математика
По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна Сколько для этого потребуется ва??онов вмещающих каждый по 60 тонн скольких вагонов вмещающих по 40 тонн можно перевезти это же зерно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 750 : 60 = 12 и остаток 30 ( примерно 13) 2) 750 : 40 = 18 и остаток 30 (примерно 19) Отсюда следует, так как 1 вагон вмещает 60 т, то необходимо 13 вагонов, так как 1 вагон вмещает 40 т, необходимо 19 вагонов
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