По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна Сколько для этого потребуется ва??онов вмещающих каждый по 60 тонн скольких вагонов вмещающих по 40 тонн можно перевезти это же зерно

Математика

По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна Сколько для этого потребуется ва??онов вмещающих каждый по 60 тонн скольких вагонов вмещающих по 40 тонн можно перевезти это же зерно

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