По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна Сколько для этого потребуется ва??онов вмещающих каждый по 60 тонн скольких вагонов вмещающих по 40 тонн можно перевезти это же зерно

Математика
По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна Сколько для этого потребуется ва??онов вмещающих каждый по 60 тонн скольких вагонов вмещающих по 40 тонн можно перевезти это же зерно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 750 : 60 = 12 и остаток 30 ( примерно 13) 2) 750 : 40 = 18 и остаток 30 (примерно 19) Отсюда следует, так как 1 вагон вмещает 60 т, то необходимо 13 вагонов, так как 1 вагон вмещает 40 т, необходимо 19 вагонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
К какому виду тканей относится атлас
Ответить
Биология
Назви спільні риси будови членистоногих і кільчастих червів??? срочно. Коротку відповідь!!
Ответить
Английский язык
Помогите, срочно нужно!!!!
Ответить
Литература
Ответьте на вопрос по чучелу Железников можно ли назвать класс ленки дружным ,спл??ченным?
Ответить
Английский язык
Помогите прошу это срочно !!!!!! : Make sentences about the people. 1. Mr Nelson is an architect.(build some modern cottages). 2. Mr Kirk is a bake...
Ответить