Помогите решть пжпж. 2b(b-3)-5b(b+7)
Алгебра
Помогите решть пжпж. 2b(b-3)-5b(b+7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2b²-6b-5b²-35b=-3b²-41b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Українська мова
Помогите, напишите только букву ответа . Простим ускладненим є речення: А Найбі??ьше в людях я ціную щирість. Б Не можна бути справжнім мате...
Математика
По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна. Сколько для этого потребуется вагонов , вмещающих каждый по 60 тонн зерна? В скольких вагонах , ...