Помогите решть пжпж. 2b(b-3)-5b(b+7)

Алгебра
Помогите решть пжпж. 2b(b-3)-5b(b+7)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2b²-6b-5b²-35b=-3b²-41b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Кокова мощность земного ядра
Ответить
Українська мова
Помогите, напишите только букву ответа . Простим ускладненим є речення: А Найбі??ьше в людях я ціную щирість. Б Не можна бути справжнім мате...
Ответить
Математика
Составит примеры на умножение чтобы они проверялись делением
Ответить
Математика
По железной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна. Сколько для этого потребуется вагонов , вмещающих каждый по 60 тонн зерна? В скольких вагонах , ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста заранее спасибо буду очень благодарна))))
Ответить