Кокова мощность земного ядра

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Температура на поверхности твердого ядра Земли предположительно достигает 6230±500 K (5960±500 °C) , в центре ядра плотность может составлять около 12,5 т/м³, давление до 361 ГПа (3,7 млн атм). Масса ядра — 1,932·1024 кг.