Решите пожалуйста 4 задачу

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АМ+ВМ=17 см АD=ВС=17 cм Угол AMB равен углу CBM как внутренние разносторонние при секущей BM. Т.е. угол АВМ равен 62°. Так как бисектриса делит угол пополам, то угол АВМ + угол МВС = 62°+ 62°=124°. За свойством парал-ма угол АВС равен углу АDC = 124°. Дальше угол BCD=BAD= 180°-124°=56°. Так, углы найдены.