Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из второго взяли 12,5 кг.Теперь в каком контейнере апельсинов больше и на сколько? Реш...

Математика

Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из второго взяли 12,5 кг.Теперь в каком контейнере апельсинов больше и на сколько? Решение без иксов.

Автор: Гость