Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из второго взяли 12,5 кг.Теперь в каком контейнере апельсинов больше и на сколько? Реш...
Математика
Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из второго взяли 12,5 кг.Теперь в каком контейнере апельсинов больше и на сколько? Решение без иксов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 контейнер 18,3-12,5=5,8кг , 1 контейнер +6,5 кг, 6,5-5,8=кг в первом контейнере на 0,7 кг больше..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сообщение о любом современном лидере России, доказательства что он лидер и почему он им стал... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ 20 баллов
Английский язык
Write to your pen friend about the school subjects you have.Use the words from the box. (dull, awful, boring, useful, interesting, exciting) Толь??...
Английский язык
Геометрия