Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из второго взяли 12,5 кг.Теперь в каком контейнере апельсинов больше и на сколько? Реш...

Математика
Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из второго взяли 12,5 кг.Теперь в каком контейнере апельсинов больше и на сколько? Решение без иксов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 контейнер 18,3-12,5=5,8кг , 1 контейнер +6,5 кг, 6,5-5,8=кг в первом контейнере на 0,7 кг больше..
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