Сообщение о любом современном лидере России, доказательства что он лидер и почему он им стал... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ 20 баллов
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Сообщение о любом современном лидере России, доказательства что он лидер и почему он им стал... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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Что сделал ВВПутин: 1. В 1992г. режим Б. Н. Ельцина отменил экспортную пошлину на нефтепродукты. 2. Расплатился по внешним долгам России, которые получил в наследство после 90х гг. 3. Улучшил уровень жизни значительного количества граждан. 4. Путин национализировал ЮКОС не раздражая народившийся российский бизнес — через банкротство и аукцион. 5. В 2004г. Путин окончательно ликвидировал закон “Соглашение о разделе продукции”(260 согл.) . 6. Устранение влияния Запада на многие внутриполитические процессы в России в отличие от 90-ых годов. 7. Остановил Войну в Чечне. 8. Начал борьбу с олигархами. 9. Увеличил соц. выплаты (пенсии, стипендии, з/п бюджетникам) и создал материнский капитал. 10. Многолетний профицит бюджета привёл к появлению Стабфонда. 11. За 10 лет Путин увеличил политическое влияние России в мире, поспособствовал улучшению имиджа России на мировой политической арене. 12. Завоевал право на проведение Олимпийских Игр - Сочи 2014 и Чемпионата Мира по футболу 2018 в России. 13. Для тех, кто активно интересуется политической жизнью России, стало абсолютно очевидно, что борьба с коррупцией в стране приобрела глобальные масштабы.
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