Начальная форма слова "Крылышки"
Русский язык
Начальная форма слова "Крылышки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крылья (Наверно.........)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Английский язык
Пожалуйста перевидите текст: One of the few places where kings and lords in the Middle Ages could feel safe was behind the Thick stone walls of t...
Математика
Помогите пожалуйста!Надо решить задачу. В 1-ом контейнере на 18,3 кг апельсинов мень??е,чем во втором.В первый добавили 6,5 кг апельсинов,а из втор...