КРАТКО О Первых князей на Руси, о реформе 988г, о Великом Новгороде, о Зависимых крестьянах. Срочно!!!! заранее пасяб)

История
КРАТКО О Первых князей на Руси, о реформе 988г, о Великом Новгороде, о Зависимых крестьянах. Срочно!!!! заранее пасяб)
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Гость:
Первым княжил Аскольд потом Олег Потом Игорь Ольга Святослав
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