КРАТКО О Первых князей на Руси, о реформе 988г, о Великом Новгороде, о Зависимых крестьянах. Срочно!!!! заранее пасяб)

История

КРАТКО О Первых князей на Руси, о реформе 988г, о Великом Новгороде, о Зависимых крестьянах. Срочно!!!! заранее пасяб)

Автор: Гость