На заводе каждый год выпускает по а тракторов сколько тракторов было выпущено за ?? лет
Математика
На заводе каждый год выпускает по а тракторов сколько тракторов было выпущено за ?? лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A×b как понять а и в?
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