На заводе каждый год выпускает по а тракторов сколько тракторов было выпущено за ?? лет

Математика
На заводе каждый год выпускает по а тракторов сколько тракторов было выпущено за ?? лет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A×b как понять а и в?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4х-х+27=54 помогите скорей буду благодарен
Ответить
Русский язык
Помогите,пожалуйста) Внимательно рассмотрите данные предложения составьте их сх??мы сравните.укажите сходство и различие смысловых отношений между ...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста!! Срочно нужно,помогите
Ответить
Русский язык
Одно из этих слов -довольно распространения русская фамилия. какое? отечество,род??на,страна,государство,отчизна
Ответить
История
Как называют первого человека который появился 2,5 лет назад?
Ответить