На землю опустилась ночь.2)Над рекой появился туман⁴.3)Луна осветила окрестность. ??ак определить склонение и падеж имён существительных в данных предложениях.

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На землю опустилась ночь.2)Над рекой появился туман⁴.3)Луна осветила окрестность. ??ак определить склонение и падеж имён существительных в данных предложениях.

Автор: Гость