Для ноаогодних подарков купили яблоки груши и мандарины - всего 60 кг Яблоки и груш?? весят 30 кг а груши и мандарины 40 кг сколько кг отдельно яблок груш и мандаринов купили

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Для ноаогодних подарков купили яблоки груши и мандарины - всего 60 кг Яблоки и груш?? весят 30 кг а груши и мандарины 40 кг сколько кг отдельно яблок груш и мандаринов купили

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