Для ноаогодних подарков купили яблоки груши и мандарины - всего 60 кг Яблоки и груш?? весят 30 кг а груши и мандарины 40 кг сколько кг отдельно яблок груш и мандаринов купили
Математика
Для ноаогодних подарков купили яблоки груши и мандарины - всего 60 кг Яблоки и груш?? весят 30 кг а груши и мандарины 40 кг сколько кг отдельно яблок груш и мандаринов купили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблок 20кг, груш 10 кг. Мандаринов 30 кг
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