SOS!!! ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Сравните числа 7 целых 13 сотых и 2 целые 3 десятых, 13 целых 24 соты?? и 17 целых 36 сотых( с решением это дроби если что)

Математика

SOS!!! ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Сравните числа 7 целых 13 сотых и 2 целые 3 десятых, 13 целых 24 соты?? и 17 целых 36 сотых( с решением это дроби если что)

Автор: Гость