SOS!!! ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Сравните числа 7 целых 13 сотых и 2 целые 3 десятых, 13 целых 24 соты?? и 17 целых 36 сотых( с решением это дроби если что)
Математика
SOS!!! ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Сравните числа 7 целых 13 сотых и 2 целые 3 десятых, 13 целых 24 соты?? и 17 целых 36 сотых( с решением это дроби если что)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 целых 13 сотых>2 целых 3 десятых 13целых 24 сотых>17целых 36 сотых
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