Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради
Математика
Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради
Ответ(ы):
Гость:
----.----------.---------------------> - это одна клетка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Пмогите на завтра!! Буду благодарна) С трёх лугов собрали 197 ц сена. С первого и второго лугв собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем ...
Английский язык