Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради

Математика

Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради

Автор: Гость