Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради

Математика
Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради
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Гость:
----.----------.---------------------> - это одна клетка
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