Начерти четырехугольник у которого один угол прямой, один тупой и два острых.Назови его.

Математика
Начерти четырехугольник у которого один угол прямой, один тупой и два острых.Назови его.
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