Начерти четырехугольник у которого один угол прямой, один тупой и два острых.Назови его.
Математика
Начерти четырехугольник у которого один угол прямой, один тупой и два острых.Назови его.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Объясните,как вы понимаете слова:"- Пожалуй, кое-что вижу. Но только самое главное,- ответил он и зашептал, как всегда, что-то неслышное."
Математика
в упаковке 25 пакетиков кофе.в день каждый из 12 туристов используют по 3 пакетика.хватит ли им 8 упаковок кофе на неделю?
Обществознание