Начерти длина которого састовляет одну третью часть отрезка AB отрезок от A до B состовляет 6 см
Математика
Начерти длина которого састовляет одну третью часть отрезка AB отрезок от A до B состовляет 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти длину нужного отрезка либо 6*1/3, либо 6/3, одно и то же чертишь отрезок 2 см
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