Начерти ломаную линию ищ трёх одинаковых звеньев.Длина её одного звена больше 3см,но меньше 5см.Найди длину ломаной линии.
Математика
Начерти ломаную линию ищ трёх одинаковых звеньев.Длина её одного звена больше 3см,но меньше 5см.Найди длину ломаной линии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число больше 3 и меньше 5-это 4 Звенья одинаковые, значит 3 звена по 4 см 4+4+4=12 см ОТВЕТ: длинна ломаной 12 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билет из...
Русский язык
Математика
Масса одного метра рельса равна 32 кг.Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60 т.,чтобы перевезти все рельсы для постройки ...