Начерти ломаную линию ищ трёх одинаковых звеньев.Длина её одного звена больше 3см,но меньше 5см.Найди длину ломаной линии.

Математика
Начерти ломаную линию ищ трёх одинаковых звеньев.Длина её одного звена больше 3см,но меньше 5см.Найди длину ломаной линии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число больше 3 и меньше 5-это 4 Звенья одинаковые, значит 3 звена по 4 см 4+4+4=12 см ОТВЕТ: длинна ломаной 12 см
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