Смысл басня слон и моська

Литература
Смысл басня слон и моська
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что Моська глупая и лает на слона и таким образом позоритьсь короче мелкий лезет на взрослого слона
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