Дополните таблицу. спасибо

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Биология
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образовательная- в точках роста покровная- на границе с внешней средой механическая- во всех частях проводящая- во всех частях запасающая- корни, плоды, сам стебель, листья
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