Какие из приведенных ниже утверждений являются верными? 1)гидросфера объединяет все виды природных вод 2)отдельные части гидросферы связаны в единую оболочку процессом мирового океана 3)изучением гидросферы занимается особая...
География
Какие из приведенных ниже утверждений являются верными? 1)гидросфера объединяет все виды природных вод 2)отдельные части гидросферы связаны в единую оболочку процессом мирового океана 3)изучением гидросферы занимается особая наука-гидрология
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