Ребята, прошу, помогите 87 и 91 задача, буду очень блогадарен.

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87 пусть х одна часть тогда 2х дуга DE 9x дуга EF 7x дуга DF составим уравнение 2х+9х+7х=360 градусов 360 градусов потому что градусная мера окружности 360 градусов одна часть равна 10 градусов тогда DE=40 EF-140 DE=180 ОтветDE=40 EF-140 DE=180 91 т.к. АВ диаметр, то окружность делится на две равные части, на две дуги по 180 градусов Сторона МВ разбивает угол АМN на два угла один равен 90 градусов, это угол АМВ(т.к. лежит на диаметре АВ) И угол ВМN который равен 110 градусов-90 градусов=20 градусов Ответ 20 градусов