Ребята, прошу, помогите 87 и 91 задача, буду очень блогадарен.

Геометрия
Ребята, прошу, помогите 87 и 91 задача, буду очень блогадарен.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87 пусть х одна часть тогда 2х дуга DE 9x дуга EF 7x дуга DF составим уравнение 2х+9х+7х=360 градусов 360 градусов потому что градусная мера окружности 360 градусов  одна часть равна 10 градусов  тогда DE=40 EF-140 DE=180  ОтветDE=40 EF-140 DE=180  91 т.к. АВ диаметр, то окружность делится на две равные части, на две дуги по 180 градусов Сторона МВ разбивает угол АМN на два угла один равен 90 градусов, это угол АМВ(т.к. лежит на диаметре АВ) И угол ВМN который равен 110 градусов-90 градусов=20 градусов  Ответ 20 градусов
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