Составьте краткий рассказ(сжатый) этого текста: Вернейший способ узнать человек??-его умственное развитие,его моральный облик,его характер-прислушаться к тому,как он говорит.Язык человека-точный показатель его человеческих кач...
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Составьте краткий рассказ(сжатый) этого текста: Вернейший способ узнать человек??-его умственное развитие,его моральный облик,его характер-прислушаться к тому,как он говорит.Язык человека-точный показатель его человеческих качеств,его культуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прса бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла
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