Скорость передачи данных через ADSL соединение равна 16 мегабит в секунду передача файла через это соединение заняла 3 минуты Определите размер файла в мегабайтах

Информатика

Скорость передачи данных через ADSL соединение равна 16 мегабит в секунду передача файла через это соединение заняла 3 минуты Определите размер файла в мегабайтах

Автор: Гость