Скорость передачи данных через ADSL соединение равна 16 мегабит в секунду передача файла через это соединение заняла 3 минуты Определите размер файла в мегабайтах
Информатика
Скорость передачи данных через ADSL соединение равна 16 мегабит в секунду передача файла через это соединение заняла 3 минуты Определите размер файла в мегабайтах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=v*t, V - объем файла( в битах), v -скорость (бит/сек), t-время передачи (в сек) Переведем v=16Мегабит/с=16*2^10Кбит/с=2^4*2^20бит/с=2^24бит/с время в сек t=3*60=180 сек V =2^24*180= 3019898880 бит, делим на /8(в байт)/1024(в Кбайт)/1024(в Мбайт)=360Мбайт
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