Напишите решение с вопросами Книга дороже тетради на 80 руб. За книгу и тетрадь за??латили 120 руб. Сколько нужно заплатить за 5 тетрадей и 3 книги
Математика
Напишите решение с вопросами Книга дороже тетради на 80 руб. За книгу и тетрадь за??латили 120 руб. Сколько нужно заплатить за 5 тетрадей и 3 книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько стоит одна тетрадь? Если бы книга стоила так же, как и тетрадь, вместе они бы стоили 120-80 = 40 рублей. Тетрадь стоит 40:2 = 20 рублей.\ Сколько стоит одна книга? Книга стоит 20+80 = 100 рублей. Сколько стоят 5 тетрадей? 20*5 = 100 рублей. Сколько стоят 3 книги? 100*3 = 300 рублей. Сколько стоят 5 тетрадей и 3 книги вместе? 100+300 = 400 рублей.
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