Для заданной логической схемы написать логическую функцию ее работы F(x1,x2,x3) и составить таблицу истинности. Плизз помогите срочно номер 15 ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Информатика
Для заданной логической схемы написать логическую функцию ее работы F(x1,x2,x3) и составить таблицу истинности. Плизз помогите срочно номер 15 ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
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