Какие свойства воды обеспечивают ее круговорот в природе
Окружающий мир
Какие свойства воды обеспечивают ее круговорот в природе
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Гость:
Испарение и замерзание
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