Какие свойства воды обеспечивают ее круговорот в природе

Окружающий мир
Какие свойства воды обеспечивают ее круговорот в природе
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Испарение и замерзание
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