Какая идея сказки вяленая вобла?

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Анализ сказки «Вяленая вобла»Сказка «Вяленая вобла» была написана Щедриным в 1884 году. Он пытался опубликовать ее в Росси в 1885 году в журнале «Северный вестник». Но безуспешно. И лишь в 1906 году сказка была опубликована в смягченной редакции под названием «Мала рыбка, а лучше больше большого таракана». Полностью сказка увидела свет в 1937 году. Сказка эта является мощным и глубинным социальным критицизмом. Те явления жизни, которые наблюдал писатель, воспринимались им в двух плоскостях. В одной они предстояли во всей конкретности своего физического существования, в другой – как объективности не соответствующие идеалу. Главная героиня – вобла, у которой все лишнее выветрили, вычистили и вывялили, поэтому у нее не осталось ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести. Конечно, она слышала, что все это бывает в обществе, но никогда не задумывала тем «которые такими излишками обладали». Вобла не в свое дело носа не совала от неблагонадежных компаний удалялась и всячески сторонилась тех, кто «об конституциях болтает». Всех она учила уму-разуму, и жизненным принципом ее было «чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные, потому что «не расти умом выше лба». Наслушавшись вяленой воблы, многие стали придерживаться ее принципа и ничего не делали. Щедрин спрашивает: «А дальше то что?» и призывает к серьезному пониманию интересов своего отечества. Автор использует в сказке не просто иронию, а сарказм. Его насмешка убийственна. Когда у воблы откусили голову и съели воблу, Щедрин показывает чувство моральной победы над царящим еще злом. Высмеивая либерализм и трусость в облике воблы, автор был исполнен в страстной любви к своей стране и народу. И в наше время есть люди, подобные вяленой вобле, которым ни до чего нет дела, они думают только о себе.