В последние несколько лет погода летом в умеренном поясе всё больше напоминает тропики. А какие изменения в флоре и фауне городов могут от этого произойти?

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Изменения могут произойти сдедующие: растения не привыкшие к таким жарким условиям будут вынуждены потреблять больше воды, если это не будет происходить, то растения засохнут; если засохнут растения, то травоядным животным нечем будет питаться, возрастёт количество больных животных, а значит возрастет количество хищников.