Письмо учителю от ученика 5 класса

Русский язык
Письмо учителю от ученика 5 класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,уважаемая ... ...(ФИ). Спасибо Вам за то,что вы терпите и обучаете нас!И не плохо!Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного.Каждый Ваш урок настолько интересен,что мы очень любим Вас слушать!Вы для нас так много сделали,что отблагодарить Вас словами невозможно. Огромное спасибо за всё,я Вас очень люблю,и все мои одноклассники тоже! С любовью,... ...(Твоя ФИ). Мы тоже писали такой текст!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько граммов в 1/2 кг, 0,1 кг, 1/4 кг, 0,3 кг, 1/8 кг, 1/100 кг
Ответить
Математика
Помогите,пожалуйста,решить задачу. Сколько стоит 1 кг конфет, если за 2 1/5 кг заплат??ли 220 р. ?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста лайк лучший ответ 258
Ответить
Математика
32-64:x=24 скажите пожвлуйса
Ответить
Қазақ тiлi
Можети написать мне пожалуйста с оканчиниями на казахском языке оканчания лау ле?? дау деу тау теу
Ответить