Письмо учителю от ученика 5 класса
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Письмо учителю от ученика 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,уважаемая ... ...(ФИ). Спасибо Вам за то,что вы терпите и обучаете нас!И не плохо!Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного.Каждый Ваш урок настолько интересен,что мы очень любим Вас слушать!Вы для нас так много сделали,что отблагодарить Вас словами невозможно. Огромное спасибо за всё,я Вас очень люблю,и все мои одноклассники тоже! С любовью,... ...(Твоя ФИ). Мы тоже писали такой текст!)
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