Письмо учителю от ученика 5 класса

Гость: Гость:

Здравствуйте,уважаемая ... ...(ФИ). Спасибо Вам за то,что вы терпите и обучаете нас!И не плохо!Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного.Каждый Ваш урок настолько интересен,что мы очень любим Вас слушать!Вы для нас так много сделали,что отблагодарить Вас словами невозможно. Огромное спасибо за всё,я Вас очень люблю,и все мои одноклассники тоже! С любовью,... ...(Твоя ФИ). Мы тоже писали такой текст!)