Выпиши имена собственные и поясни их значение. Образец:Одесса- город у моря.
Русский язык
Выпиши имена собственные и поясни их значение. Образец:Одесса- город у моря.
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Гость:
Откуда выписывать или самим придумать ?
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