В одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю 2кг ,а на другую чашу поставили для равновесия 3гири по 5 кг .найди массу мешка с крупой

Математика
В одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю 2кг ,а на другую чашу поставили для равновесия 3гири по 5 кг .найди массу мешка с крупой
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Гость:
Я считаю должно быть 13 килограмма
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