В одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю 2кг ,а на другую чашу поставили для равновесия 3гири по 5 кг .найди массу мешка с крупой

Математика

В одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю 2кг ,а на другую чашу поставили для равновесия 3гири по 5 кг .найди массу мешка с крупой

Автор: Гость