Тема: создание военных блоков(Название,Образование,Страны-участники) ОСЕНЬ СРОЧН?? НАДО ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

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Военное-политические блоки времён Первой мировой войны: !!!!Тройственный союз -- военнополитический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879-1882 годы, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны (1914-1918гг.)… . . !!!!Антанта -- военно-политический блок России, Англии и Франции, создан в качестве противовеса "Тройственному союзу"; сложился в основном в 1904-1907 гг. и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны… … После заключения Лондонского договора (1915), Италия вышла из Тройственного союза и вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Тройственный союз распался (1915). Болгария и Османская империя присоединились к Германии и Австро-Венгрии, образовав !!!!Четверной Союз -- военно-политический блок государств, противостоящих державам "дружественного соглашения" (Антанте) в Первой мировой войне