Составить предложение на укр.языке со словами:по,ся,ба,вчив,чиш,на,биль,а,ше,ся,сви,дил,ту
Українська мова
Составить предложение на укр.языке со словами:по,ся,ба,вчив,чиш,на,биль,а,ше,ся,сви,дил,ту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я побачив, Я поснідав, Я побачив, Я вчив українську мову
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