В треугольнике CPK из вершины Р проведена высота PH, PH=15,HK=8.найдите сторону PK
Алгебра
В треугольнике CPK из вершины Р проведена высота PH, PH=15,HK=8.найдите сторону PK
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Гость:
По теореме пифагора РК=√PH²+HK²=17 см
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