Дано: m(C2H4)=4,2г m(C2H4Br2)=5,6г найти: долю выхода (омега выхода)

Химия
Дано: m(C2H4)=4,2г m(C2H4Br2)=5,6г найти: долю выхода (омега выхода)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 20% Запишем уравнение реакции: C2H4+Br2=C2H4Br2 Найдем хим. кол-во исходного вещества и продукта реакции. n(C2H4)=4,2г/28(г/моль)=0,15 моль n(C2H4Br2)=5,6г/188(г/моль)≈0,03 моль Так как коэффициенты равны, то выход составит: r=0,03 моль/0.15 моль=0.2 (20%)
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