Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. спиши выделенное предложение . Подчеркни ??снову и выпиши словосочетания
Русский язык
Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. спиши выделенное предложение . Подчеркни ??снову и выпиши словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы - подлежащее, отдыхали сказуемое. Мы отдыхали,
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