Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. спиши выделенное предложение . Подчеркни ??снову и выпиши словосочетания

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Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. спиши выделенное предложение . Подчеркни ??снову и выпиши словосочетания

Автор: Гость