Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. спиши выделенное предложение . Подчеркни ??снову и выпиши словосочетания

Русский язык
Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. спиши выделенное предложение . Подчеркни ??снову и выпиши словосочетания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы - подлежащее, отдыхали сказуемое. Мы отдыхали,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Схема полтавской битвы помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите сочинение на тему "Как стать воспитаным?".
Ответить
Алгебра
(x-3)*√(x2+4)<=x2-9; (x-1)*√(x2+1)<=x2-1; помогите решить плиз)
Ответить
Русский язык
В какой паре слова по-разносу образуют форму именительного падежа множественного числа? а) строитель-кораблестроитель б) учитель-самоучитель ...
Ответить
Русский язык
Прочитай когда так говорят.Тёплое слово и в мороз согревает.Ехал прямо да попал в ??му.Люди пахать а он руками махать.Какую работу выполняют выделе...
Ответить