Схема полтавской битвы помогите пожалуйста

История
Схема полтавской битвы помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Показаны действия русских войск с момента попытки освобождения Полтавы из-за Ворсклы и до окончания Полтавского сражения.
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