Приведите пример из собственной жизни о действии движущей силы,которая повлияла ??а ваше воспитание!

Обществознание
Приведите пример из собственной жизни о действии движущей силы,которая повлияла ??а ваше воспитание!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня папа на год лишил телефона и дал простушку что бы заставить  меня  учиться. и мне это помогло.
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