Матиматическая сказка
Математика
Матиматическая сказка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были х и y. Каждый считал что важнее он. долго ли коротко ли они спорили пока не подошел человек. -человек рассуди нас!-попросил х. -да вы оба равны! на этом и закончился ихорошего спор
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