Даны пять заимствованных слов : фейерверк , бульон , секвойя , парашют , кастаньет?? . В каких двух из них имеется орфографическая избыточность ? а) фейерверк и бульон б) секвойя и парашют в) бульон и кастаньеты г)фей...

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Даны пять заимствованных слов : фейерверк , бульон , секвойя , парашют , кастаньет?? . В каких двух из них имеется орфографическая избыточность ? а) фейерверк и бульон б) секвойя и парашют в) бульон и кастаньеты г)фейерверк и секвойя д) парашют и кастаньеты

Автор: Гость