Помогите пожалуйста,(6класс). Жизненные принципы Лены и Деда в рассказе "Чучело"

Гость: Гость:

В жизни я люблю людей со странностями… Таких людей с незапамятных времен в народе окрестили чудаками. Они живут как бы впереди других, принимая на себя и свои, и чужие беды. Им порою бывает мучительно больно, они страдают, их унижают, но они истинно живут, потому что перед ними открыты настоящие ценности мира. люди, обладающие удивительно искренней душой, чуткие, живущие для других, с невероятной самоотдачей, предельной преданностью и открытостью).