Найдите корни уравнений: 1)2x-5x^2=0; 2)4m^2-3m=0; 3)y^2-2y-8=2y-8; 4)3u^2+7=6u+7.
Алгебра
Найдите корни уравнений: 1)2x-5x^2=0; 2)4m^2-3m=0; 3)y^2-2y-8=2y-8; 4)3u^2+7=6u+7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2x-5x2=0 x(2-5x)=0 X1=0 2-5=0 -5x=-2 x2=0,4 2)4m2-3m=0 m(4m-3)=0 m1=0 4m-3=0 4m=3 m2=3/4 3) y2-2y-8=2y-8 y2-2y-2y-8+8=0 y2-4y=0 y(y-4)=0 y1=0 y-4=0 y2=4 4) 3u2-6u+7-7=0 3u2-6u=0 3u(u-2)=0 3u=0 u1=0 u-2=0 u2=2
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