Какова тема в стихотворении Лермонтова "Ангел",помогите пожалуйста.

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В стихотворении, состоящем из четырех четверостиший, описан полет ангела, несущего «душу младую», перед ее рождением в этом мире «печали и слез». Путешествие сопровождается тихим ангельским пением, славящим безгрешные души, рай и Бога, которое слышит и понимает не только душа, но «и месяц, и звезды, и тучи…». И эта песня, которую человеку невозможно высказать, остается в принесенной на землю душе, постоянно терзая его в земном существовании необъяснимым «желанием чудным» вновь ее услышать. Ведь ангельская песня – это музыка небес, которую обыденная жизнь заслонить не в состоянии: «И звуков небес заменить не могли/Ей скучные песни земли». Повествование о небесном полете в объятиях ангела и описание испытаний, которые ждут невинную душу, делят стихотворение поровну.