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Срочно!!!! пятое задание!!!
Математика
Срочно!!!! пятое задание!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассточние между точками по координатам этих точек bc=10
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