порівняти програмні документи південного й північного товариств
История
порівняти програмні документи південного й північного товариств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним з найважливіших подій XIX століття було повстання декабристів. Виникнення декабристського руху було обумовлено всім ходом історичного розвитку Росії. Безправне становище народних мас, зіставлення його з баченим в Західній Європі стали одними з головних факторів у формуванні визвольної ідеології декабристів.
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