Проанализируйте словосочетания. По какому признаку их можно сгруппировать? Запишите словосочетания группами. Стриженые головы, рваный рукав, отшлифованная деталь, дисциплинированная ученица,организованная экскурсия, испуганный...
Русский язык
Проанализируйте словосочетания. По какому признаку их можно сгруппировать? Запишите словосочетания группами. Стриженые головы, рваный рукав, отшлифованная деталь, дисциплинированная ученица,организованная экскурсия, испуганный малыш, писаная красками картина, мороженая рыба, некипячёное молоко, позолоченный браслет, купленный мяч, посаженный дуб, посажёный отец, вымощенные дороги, неслыханная радость, желанный подарок, нехоженые тропы, хоженый - перехоженный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь 2 группы где пишется одна Н и 2 буквы НН в суффиксе
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