"Не ездят дальнею дорогой когда ближнюю знают"- значение пословицы.
Русский язык
"Не ездят дальнею дорогой когда ближнюю знают"- значение пословицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше пойти простым и понятным путем чем длинным и запутанным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?
Математика
Русский язык
Проанализируйте словосочетания По какому признаку их можно сгруппировать Запишите словосочетания группами