"Не ездят дальнею дорогой когда ближнюю знают"- значение пословицы.

Русский язык
"Не ездят дальнею дорогой когда ближнюю знают"- значение пословицы.
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Гость:
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