Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?

Математика
Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×2=12 деталей планировал делать за 2 дня 12÷2=6 за 1 день 6×8=48 деталей заказали
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