Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?
Математика
Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×2=12 деталей планировал делать за 2 дня 12÷2=6 за 1 день 6×8=48 деталей заказали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Проанализируйте словосочетания По какому признаку их можно сгруппировать Запишите словосочетания группами
Русский язык
Даны пять заимствованных слов:фейерверк,бульон,секвойя,парашют,кастаньеты. В ка??их двух из них имеется орфографическая избыточность?