Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?

Математика

Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней, так как в день вытачивал на 2 дeтали больше, чем планировал. Сколько деталей было заказано токарю?

Автор: Гость