Прочитай когда так говорят.Тёплое слово и в мороз согревает.Ехал прямо да попал в ??му.Люди пахать а он руками махать.Какую работу выполняют выделенные буквы в словах.спишите одну пословиц
Русский язык
Прочитай когда так говорят.Тёплое слово и в мороз согревает.Ехал прямо да попал в ??му.Люди пахать а он руками махать.Какую работу выполняют выделенные буквы в словах.спишите одну пословиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 когда сказали приятное слово 2 Провалились в яму 3 не работают люди 4 Буквы составляют слова.
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