Прочитай когда так говорят.Тёплое слово и в мороз согревает.Ехал прямо да попал в ??му.Люди пахать а он руками махать.Какую работу выполняют выделенные буквы в словах.спишите одну пословиц

Русский язык

Прочитай когда так говорят.Тёплое слово и в мороз согревает.Ехал прямо да попал в ??му.Люди пахать а он руками махать.Какую работу выполняют выделенные буквы в словах.спишите одну пословиц

Автор: Гость