Помогите сочинение на тему "Как стать воспитаным?".
Русский язык
Помогите сочинение на тему "Как стать воспитаным?".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не шалить,слушать родителей,и огрызаться...
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